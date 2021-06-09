Дорожники заасфальтировали более 18 тысяч квадратных метров.

Жители Суздальского района спели для подрядчика под гармонь, который отремонтировал 2,5 километра дороги между сёлами Новое и Ославское. Дорожники заасфальтировали более 18 тысяч квадратных метров проезжей части. Участок был нанесён на карту убитых дорог.«Здесь регулярно курсируют автобусы. Также дорога примыкает к местному ДК и заканчивается у церкви Николая Чудотворца в Ославском. Жители этого села выразили благодарность за реакцию на их многочисленные обращения», - сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Благодарность дорожно-строительной бригаде от лица всех жителей выразила староста села Анна Водянова.«Подрядчик выполнил работу качественно. Раньше проезжую часть асфальтировали только до автобусного разворотного круга. В этом году покрытие уложили до церкви», - отметила сотрудник Ославского Дома культуры Светлана Блохина.Добавим, что местные жители встречали гостей не только добрыми словами, но и песнями под гармонь.