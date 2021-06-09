09.06.2021

2021-06-09 09:55:05

За сутки на 9 июня во Владимирской области выявили еще 50 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 июня 2021 года лабораторно подтверждено 50 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



8 случаев Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Петушинском, 3 сл. в Ковровском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Киржачском, 2 сл. в Суздальском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Гороховецком раоне.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 980 случаев заболевания.



7756 случая во Владимире, 4112 сл. в Гусь-Хрустальном, 3734 сл. о. Муром, 2432 сл. в Ковровском, 2145 сл. в Александровском, 1995 сл. в Петушинском, 1431 сл. в Юрьев-Польском, 1324 сл. в Вязниковском, 1516 сл. в Кольчугинском, 1271 сл. в Суздальском, 1052 сл. в Собинском, 1066 сл. в Киржачском, 942 сл. в Меленковском, 785 сл. в Камешковском, 750 сл. в Гороховецком, 719 сл. в Селивановском, 525 сл. в Судогодском, 425 сл. в г. Радужном