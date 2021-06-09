Мать раскаялась в совершённом преступлении и полностью признала свою вину.

В Кольчугино под суд за избиение ребёнка отправится мать новорождённого малыша.В ходе следствия выяснилось, что 3 ноября прошлого года мама нанесла несколько ударов по голове и телу своего сына 2020 года рождения.«Ночью, в результате безуспешных попыток женщины успокоить плачущего ребёнка, вызвавшего у неё раздражение, агрессию и неприязнь, она избила малыша. Причинён тяжкий вред здоровью», - сообщили в прокуратуре Владимирской области.Мать раскаялась в совершённом преступлении и полностью признала свою вину.Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал дело в Кольчугинский городской суд. Женщине грозит до 10 лет колонии.