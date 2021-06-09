Единственный преподаватель из Китая. Во Владимирском госуниверситете работает кандидат филологических наук Ляньлянь У. Она преподает китайский язык русским студентам, которые учатся на

Единственный преподаватель из Китая. Во Владимирском госуниверситете работает кандидат филологических наук Ляньлянь У. Она преподает китайский язык русским студентам, которые учатся на направлении “Педагогическое образование (с двумя профилями). Английский язык. Китайский язык”. Легко ли работать с нашими студентами и как Ляньлянь сама выучила русский и оказалась во Владимире?