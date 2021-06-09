Зеленский объяснил, что на самом деле сказал Байден по поводу вступления Украины в НАТО во время телефонного разговора президентов

Зеленский объяснил, что на самом деле сказал Байден по поводу вступления Украины в НАТО во время телефонного разговора президентовПосле телефонного разговора межу президентом США Джо Байденом и главой Украины Владимиром Зеленским у Вашингтона возникли претензии к Киеву из-за неправильно истолкованных слов американского лидера. Напомним, беседа политиков состоялась 8 июня. Байден пригласил Зеленского летом 2021 года посетить Белый дом.На следующий день, 9 июня, Зеленскому пришлось объясняться из-за исковерканных слов Байдена о вступлении Украины в НАТО. Ранее сообщали, что в украинском пресс-релизе по итогам телефонного разговора было заявлено, что глава Белого дома обещал предоставить Незалежной план по вступлению в военный альянс. Позже это сообщение убрали.Чтобы выкрутиться из очередного политического скандала, Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде" заявил, что для него важны не слова, а поступки. Украинский президент, подчеркнул, что членство его страны в НАТО завит только от позиции самой организации. При этом Зеленский не исключил, что Украина может вообще получить план по вступлению. Об этом сообщает LIFE.Кроме того, Зеленский отметил, что остался доволен общением с Джо Байденом. По его словам, американский коллега обещал полную поддержку Украине. Так же глава Украины заявил, что летом обсудит с лидером США большой объем вопросов двухсторонних отношений.