Злоумышленник решил досадить бывшей сожительнице, похитив золото на 60 000 рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).В марте текущего года в полицию обратилась местная жительница, сообщившая, что из квартиры, в которой она проживает, пропали золотые украшения. Ущерб, причинённый собственнице, составил более 60 000 рублей.В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, имевших доступ в квартиру, а также личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потерпевшей.Задержанный свою вину признал, пояснив, что не смирился с расставанием и решил досадить бывшей сожительнице. Используя оставшиеся ключи, он проник в квартиру, и похитил цепочки, колуны и кольца.Впоследствии ценное имущество злоумышленник реализовал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.