В бане на территории частного дома в деревни Калитино в северо-восточной части Ногинского района Московской области полицейские обнаружили целую ферму по выращиванию конопли, передают . ..

В бане на территории частного дома в деревни Калитино в северо-восточной части Ногинского района Московской области полицейские обнаружили целую ферму по выращиванию конопли, передают "". Правоохранители изъяли 47 горшком с растениями, оборудование для их выращивания, а также средства для фасовки наркотиков. Владельца дома задержали.