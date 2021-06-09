Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает . Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в ..
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2021-zhitel-vladivostoka-s-nozhom-napal-na-vrachej-skoroj.html" target="_blank">Житель Владивостока с ножом напал на врачей скорой</a> - Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает . Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в ..
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2021-zhitel-vladivostoka-s-nozhom-napal-na-vrachej-skoroj.html]Житель Владивостока с ножом напал на врачей скорой[/url] - Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает . Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в ..