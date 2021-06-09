Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает . Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в ..

Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает . Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в обстоятельствах этого дела предстоит разобраться специалистам – местные правоохранители уже начали расследование.