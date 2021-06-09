Убитая дорога стала головной болью этих людей. Жители Боголюбово на протяжении уже многих лет вынуждены мириться с ухабами и ямами на проезжей части. Речь идет об улице Северной. К проблемам

Убитая дорога стала головной болью этих людей. Жители Боголюбово на протяжении уже многих лет вынуждены мириться с ухабами и ямами на проезжей части. Речь идет об улице Северной. К проблемам дополняется и полное отсутствие освещения в вечернее время. Рядом школа, детский сад и библиотека. И какого-либо намека на тротуар здесь тоже нет. Мамы опасаются за