Ему грозит от шести лет колонии.

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Собинки, который пытался зарезать свою возлюбленную.По версии следствия, молодой человек с 2018 года состоял в близких отношениях с жительницей города Владимира. Неизвестно кто кого бросил, но в приступе ревности бывший парень напал на потерпевшую в подъезде её дома и нанёс ей 30 ударов ножом по голове и телу.«Потерпевшая оказала активное сопротивление, на помощь подоспели соседи. На место происшествия прибыли медики, которые спасли жизнь истекающей кровью девушки», - поделились подробностями драмы в пресс-службе Следственного комитета.Спустя некоторое время нападавшего задержали и поместили в СИЗО.Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Парню вменяют покушение на убийство. Ему грозит от шести лет колонии.