Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня 2022 года.

Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня 2022 года.Поступило примерно 900 заявок на участие в Московской неделе моды. Интерес к событию проявили дизайнеры из 79 городов России. Рассмотрение заявок уже завершено. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Московская неделя моды объединит людей из фэшн-рынка, которые заинтересованы в продвижении и поиске новых клиентов. Дизайнеры и бренды со всей страны представят свои коллекции на различных площадках. Например, в "Зарядье" пройдет около 70 показов, отметила заммэра.Кстати, этот парк станет центральной площадкой Московской недели моды. Примерно 120 дизайнеров представят там свои коллекции. Участников фэшн-события отбирал экспертный совет, в который вошли главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, крупнейших торговых онлайн-площадок, культурных учреждений, организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры и другие.Среди других площадок Московской недели моды – ВДНХ и Тверская площадь. Запланированы показы, деловая программа, паблик-токи, воркшопы и мастер-классы. На городских площадках выступят артисты. Кроме того, для гостей мероприятия проведут экскурсии.Организатором Московской недели моды выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. С подробной информацией можно ознакомиться .