9 июня станет её последним рабочим днём.

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова покидает свой пост. Об этом она на своей личной странице «Вконтакте».«Сегодня я завершаю свою работу в департаменте культуры Владимирской области. Хочу поблагодарить всех своих коллег за годы, проведенные в совместном труде, разделенных заботах и радости побед», - пишет Алиса Михайловна.Далее она перечисляет направления работы, в которых удалось добиться тех или иных успехов: ремонт учреждений, открытие библиотек и кинозалов, оснащение детских школ искусств, поддержка творческих коллективов и многое другое.«Будем оценивать новые обстоятельства жизни не как расставание, а как изменение формата сотрудничества, открывающего новые возможности!», - подытожила госслужащая, не уточнив новое место работы.Ранее сообщалось, что она , которое находится на рассмотрении.Справочно:Алиса Бирюкова родилась во Владимире 13 февраля 1986 года. Окончила владимирский филиал Финансового университета. С 2009 года работала в Центре классической музыки в должности заместителя директора. С июля 2014 года госслужащая занимала должность заместителя директора департамента культуры.