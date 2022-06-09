Алиса Бирюкова покинула пост директора департамента культуры Владимирской области. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте 9 июня. «Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу в

Алиса Бирюкова покинула пост директора департамента культуры Владимирской области. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте 9 июня. «Дорогие друзья! Сегодня я завершаю свою работу в Департаменте культуры Владимирской области. Хочу поблагодарить всех своих коллег за годы, проведенные в совместном труде, разделенных заботах и радости побед!», – написала Алиса Бирюкова. Подводя итоги своей работы