Многогранное наследие русской культуры предстанет перед посетителями фестиваля Времена и эпохи. Победы России во всем многообразии.

Многогранное наследие русской культуры предстанет перед посетителями фестиваля "Времена и эпохи. Победы России" во всем многообразии.С 9 по 13 июня, в Москве проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Победы России", в котором примут участие свыше тысячи человек со всей страны. Будет работать 61 площадка: 24 – в центре города, 19 традиционных фестивальных площадок в других округах и 18 площадок в столичных парках.Так, на 19 окружных площадках все желающие смогут познакомиться с воссозданными событиями истории и бытом прошлых эпох, принять участие в аутентичных мастер-классах, необычных интерактивах, а также посетить экскурсии и поиграть в старинные игры.В Братееве на Ключевой улице откроется площадка, посвященная древнерусской свадьбе. Перед посетителями развернется целое театральное действо. Они смогут понять смысл свадебных обрядов далеких предков.В Теплом Стане начнет работать площадка, посвященная походам князя Владимира. Люди смогут узнать историю гуслей, то, как изготавливали щиты для дружины князи, и о моде X–XI веков.В Отрадном можно будет посетить площадку в сквере на улице Хачатуряна. Там горожане смогут перенестись на шесть веков назад и узнать больше путешествии тверского купца Афанасия Никитина – одного из первых современников, добравшегося с торговыми караванами до Индии и описавшего ее в книге "Хождение за три моря".В Северном Бутове на бульваре Дмитрия Донского на фестивальной площадке гости узнают о самобытной культуре, жизненном укладе и мировоззрением уральцев. Желающие смогут посетить танцевальные мастер-классы и художественные чтения.У Гольяновского пруда тоже откроется площадка. Там начнет работу театр эпохи императрицы Елизаветы Петровны. Для горожан будет играть музыка XVIII века, они попробуют сдать театральный экзамен.Посетившие площадку на Матвеевской улице смогут научиться писать акварели и освоить танцевальные па, которые были популярны в Серебряном веке.А еще на площадках фестиваля москвичи и гости столицы смогут узнать о советском авангарде и былинах Древней Руси, изучить историю крымского Пантикапея и Дальнего Востока и побывать в школе хороших манер и танцев XX века.Подробная программа фестиваля – .