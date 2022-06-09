Экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов стал советником врио главы региона Александра Авдеева. Новоиспеченный советник займется реализацией проектов в сфере экономики,

Экс-губернатор Владимирской области Николай Виноградов стал советником врио главы региона Александра Авдеева. Новоиспеченный советник займется реализацией проектов в сфере экономики, сообщили в Белом доме 8 июня. «Решение далось мне легко. Вряд ли приглашают в советники того, от кого не дождёшься искренних советов. Согласился потому, что чувствую – на этом этапе могут быть полезны моя помощь,