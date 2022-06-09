В магазинах «Светофор» Владимира и Владимирской области – шашлычный сезон! Доступная цена за вкусное и свежее мясо, древесно-угольные брикеты, набор пластиковой посуды и прочие атрибуты
В магазинах «Светофор» Владимира и Владимирской области – шашлычный сезон! Доступная цена за вкусное и свежее мясо, древесно-угольные брикеты, набор пластиковой посуды и прочие атрибуты отличного пикника. Налетайте! Адреса магазинов во Владимире: ул. Мостостроевская, 2А Станционная улица, 2 1-я Пионерская улица, 94 ул. Куйбышева, 16 фото: spicerack.ru