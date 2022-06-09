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<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2022-gde-nedorogo-i-vkusno-zakupitsya-pered-shashlykami.html" target="_blank">Где недорого и вкусно закупиться перед шашлыками?</a> - В магазинах «Светофор» Владимира и Владимирской области – шашлычный сезон! Доступная цена за вкусное и свежее мясо, древесно-угольные брикеты, набор пластиковой посуды и прочие атрибуты