Он достиг исторического максимума.

К 1 мая государственный долг Владимирской области достиг 4,3 млрд рублей. Об этом сообщается в отчётах, опубликованных на сайте Минфина РФ.Объём заимствований 33-го региона за последние полгода вырос на 550 млн рублей. Главная причина - инфраструктурные бюджетные кредиты, которые выданы на развитие губернии. Отметим, что они предоставляются под процент, который в разы ниже, чем в коммерческих банках.Напомним, что именно на эту ссуду для Владимира приобрели 14 новых автобусов.