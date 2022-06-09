Спортивно-событийный кластер Прокшино появится недалеко от одноименной станции метро.

Спортивно-событийный кластер "Прокшино" появится недалеко от одноименной станции метро.В Новой Москве ведется строительство уникального по масштабам и возможностям для досуга и ведения бизнеса кластер "Прокшино". Он будет состояться из трех крупных проектов: спортивно-событийного кластера, бизнес-квартала и жилого комплекса. Ввод в эксплуатацию поэтапный. Проект будет полностью запущен через 13 лет.Осенью 2022 года инвестор приступит к строительству музея ретроавтомобилей "Автомобили мира". Специалисты московского бюро Blank Architects выступили в качестве архитекторов. Проектирование музея уже завершено. В данный момент документация проходит экспертизу и другие необходимые согласования, сообщил руководитель направления разработки продукта компании ГК "А101" Павел Брызгалов.Согласно плану, выставочная площадь музея, где посетители смогут изучать историю мирового автомобилестроения, составит около пяти тысяч квадратных метров. Там будут уникальные фотозоны с возможностью съемки в салоне ретроавтомобиля.Посетители смогут регулярно посещать культурные и познавательные мероприятия: например, лекции, фестивали, показы фильмов, творческие встречи. Музей будет активным участником автопробегов, авторалли и разных автомобильных клубных сообществ.Здание возведут рядом с всесезонним курортов с горнолыжным склоном и аквакурорта с профессиональным дайвинг– и серфинг-центром.Ключевая идея проекта музея ретроавтомобилей заключается в движении. Оно отражено в архитектуре двухэтажного здания. Строение имеет строгие прямые линии. Помещения с окнами на крыше похожи на воздухозаборники гоночного автомобиля, фасады – на решетку радиатора, установленный на кровле медиаэкран – волну или развевающуюся шаль.Благодаря панорамному остеклению на первом уровне люди смогут заглянуть в музей с улицы. Второй ярус фасада будет на уровне автомагистрали. На кровле спроектируют дополнительное пространство для временных летних павильонов.Спортивно-событийный кластер "Прокшино" создает ГК "А101". Все объекты построят недалеко от станции "Прокшино" Сокольнической линии метро.