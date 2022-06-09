Турфирма изменила время вылета в Африку. Возвращали туристку в Россию не прямым, а стыковочным рейсом.

Жительница Мурома судится с туроператором из-за испорченного отдыха в Египте. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.Муромлянка предъявила иск к ООО «Пегас Туристик» (Москва). Между ней и ООО «Турсистемы» (Касимов) по поручению туроператора в ноябре прошлого года заключён договор на покупку путёвки в Шарм-Эль-Шейх. В услуги входил авиаперелёт в Африку. Сумма 10-дневного тура составила 100 тысяч рублей.«Однако компания в одностороннем порядке перенесла время вылета более, чем на 5 часов, чем сократила время пользования туристическим продуктом. О факте переноса клиенту стало известно за сутки. Она была лишена возможности отказаться от вылета. Кроме того, прямой обратный рейс заменили на два стыковочных: Шарм-Эль-Шейх – Липецк – Нижний Новгород. В результате пересадки женщина оказалась зимой в Липецке без тёплых вещей, которые вынужденно оставила в трансфере в аэропорту Нижнего Новгорода при вылете в Египет. Вес багажа ей ограничили 10-ю килограммами. Такие обстоятельства создали угрозу жизни и здоровью туристки. На претензию турфирма не ответила», - рассказали в Муромском городском суде.Теперь жительница Мурома просит взыскать с ответчика 110 тысяч рублей. Судебное разбирательство назначено на 28 июня.