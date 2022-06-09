Специалисты обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию и отопление, отремонтируют служебные помещения.

Специалисты обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию и отопление, отремонтируют служебные помещения.В российской столице для удобства местных жителей организованы удобные и современные надземные и подземные пешеходные переходы. Не секрет, что еще пару десятилетий назад заходить во многие из них было просто некомфортно, однако теперь капитальный ремонт переходов в городе ведется на постоянной основе. Важно отметить, что их не просто обновляют, но и оснащают самыми современными системами безопасности и мониторинга.Вот и подземный пешеходный переход районе Очаково-Матвеевское скоро станет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Капитальный ремонт объекта около дома №47г на Озерной улице уже начался.В течение года специалисты намерены снять старую керамическую плитку и покрыть стены гранитной облицовкой. Также здесь обновят инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию и отопление, отремонтируют служебные помещения. Напольное покрытие и ступеньки на лестницах приведут в порядок. Сам переход будет доступен для граждан во время ремонты. Работы здесь будут проводить поэтапно, чтобы полностью не закрывать объект.К слову, это далеко не единственный объект, где проводятся работы. Недавно специалисты приступили к капремонту трех подземных пешеходных перехода в районе домов №1, №52 и №54б на Севастопольском проспекте. Всего же за последние десять лет специалисты Гормоста привели в порядок более 380 объектов городской инфраструктуры.Как ранее рассказывал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства , в 2022 году капитальный ремонт запланирован сразу на девяти подземных пешеходных переходах. По словам чиновника, специалисты намерены привести в порядок системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, а также служебные помещения."В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях. Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций", – отметил Бирюков.