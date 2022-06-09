Два внедорожника – Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X приняли участие в тест-драйве ежегодной автомобильной премии Внедорожник года.

Два внедорожника – Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-Xприняли участие в тест-драйве ежегодной автомобильной премии "Внедорожник года".Кандидаты на премию из страны Восходящего солнца, были опробованыжурналистами и блогерами. Испытания проходили на дорогах с асфальтовымпокрытием и, разумеется, на бездорожье.О начале продаж Isuzu MU-X было объявленосовсем недавно – в марте нынешнего года. И вот новинка на испытаниях. MU-X построен набазе так полюбившегося участникам голосования прошлого года пикапа Isuzu D-Max. Его прямым конкурентом является Mitsubishi Pajero Sport, который истал вторым участником тест-драйва.Оба автомобиля рамные, с жёстко подключаемым полным приводом, блокировкамидифференциала и понижающей передачей. По своим габаритам и весу они тожеприблизительно равны (Isuzu немного выше и шире). А вот дорожный просвет у MU-X даже больше(235 мм против 218 мм).Для чистоты эксперимента, оба автомобиля были обуты водинаковые внедорожные шины Nokian Tyres Outpost AT. Специальный рисунок протектора уэтих покрышек обеспечивает надёжное сцепление колёс в самых сложных условиях, адля обеспечения большей прочности в шинах использовано арамидное волокно.День тест-драйва выдался солнечным и сухим, поэтомутрадиционной грязевой части на этот раз не предвиделось. Зато был песок, крутыеподъёмы и спуски. Основной внедорожный тест проходил на территории мотопарка "Вельяминово"неподалёку от Истры. Оба автомобиля прошли тест на диагональное вывешивание сбоковым креном в 32 градуса и достойно выдержали испытание. На подъёмы участникивзбирались даже с отключённым передним приводом, а на спусках им помогалспециальный ассистент. Внедорожники оснащены дизельными двигателями мощностью181 л. с. у Pajero и 177 л. с. у Isuzu.Портал "Дни.ру" является информационным партнеромпрофессиональной премии "Внедорожник года", которая вручается с 2005 года. Вэтом году это произойдет уже в семнадцатый раз. Организаторы премии – журнал"Клуб 4х4" и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчетыо мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнеров.Проголосоватьза понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте vned.ru.