9 июня - Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.

На Горьковской железной дороге 9 июня прошли мероприятия в рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. Железнодорожники совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели профилактические рейды на 143 переездах в границах ГЖД.В ходе акции проведены профилактические беседы с водителями автотранспортных средств, выданы тематические памятки с правилами движения вблизи железнодорожных переездов, а также стикеры с изображением знака «Остановитесь до переезда!».Напомним, за 5 месяцев 2022 года на переездах Горьковской магистрали зафиксировано три случая столкновения автомобилей с поездами. В них погибли два человека. За аналогичный период 2021 года произошло девять ДТП, в которых пострадал один человек. Во всех случаях водители грубо нарушили правила пересечения железнодорожных путей.В январе-мае 2022 года на переездах Горьковской железной дороги выявлено 282 нарушения правил дорожного движения, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.9 июня 2022 года объявлен Международным днем привлечения внимания к железнодорожным переездам. ОАО «РЖД» целиком поддерживает данную инициативу. Горьковская железная дорога призывает своим личным участием поддержать проводимые мероприятия, приуроченные к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.