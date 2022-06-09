В Москве началась серия мероприятий по очистке природных водоемов.

В Москве началась серия мероприятий по очистке природных водоемов.В Москве в последние годы стали приводить в порядок водоемы, которые являются не только приятными местами для отдыха горожан, но и частью экологии мегаполиса. В таких местах живут водоплавающие птицы и рыбы. Поэтому столичный комплекс регулярно обследует водоемы и прилегающие к ним места и при необходимости проводит реконструкцию: очищает от ила, укрепляет берега, создает зоны биоплато с водными растениями, которые не дают цвести воде.Но в столице прибегают и к другой технологии очистки природных водоемов – биотехнологии эффективных микроорганизмов (ЭМ). Она разработана в Японии и применяется более чем в 150 странах мира. Микроорганизмы поглощают вещества, непригодные для других форм жизни – например, переводят в безопасные соединения тяжелые металлы.Микроорганизмы доставляют в водоем в виде "ЭМ-колобков" – специальных шариков, которые помещаются в ладонь руки. В их состав входят "ЭМ-культура", отруби и вода. Использование таких колобков позволяет восстановить природный баланс пруда, уменьшить слой донных отложений и пополнить питательными веществами экосистему водоема.Пруд на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" очистят именно по такой технологии. Как только микроорганизмы начнут делать свою работу, специалисты примутся контролировать состояние пруда и проводить ежемесячный отбор проб воды и донных осадков."Считаю, что будущее — именно за биологическим способом очистки водоемов. Это самые экологичные и современные технологии", – отметил директор Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.К слову, Москва прибегает к новым технологиям очистки не первый год. Еще используется метод доочистки сточных вод с помощью эйхорнии или водного гиацинта. Такие растения могут поглощать и перерабатывать большое количество загрязняющих веществ, в том числе углеводородных соединений. "Сегодня метод доочистки сточных вод с использованием эйхорнии или водного гиацинта применяется в летний период на более чем 40 прудах-отстойниках", – рассказала заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова.