В 50-60-е годы песню Таня, Танечка вместе с сестрами Шмелевыми напевала вся страна. Исполнив роль официанток в Карнавальной ночи, артистки стали настоящими звездами, а потом вместе пережили множество испытаний.

В 50-60-е годы песню "Таня, Танечка" вместе с сестрами Шмелевыми напевала вся страна. Исполнив роль официанток в "Карнавальной ночи", артистки стали настоящими звездами, а потом вместе пережили множество испытаний.Валентина, Евгения и Ольга Шмелевы выросли в музыкальной атмосфере. Сестры увлекались пением с раннего детства и часто устраивали домашние выступления вместе с мамой и отцом. Разумеется, их выбор пути после окончания школы был очевиден. Девушки без проблем поступили в музыкальное училище, а вскоре начали давать концерты. На одном из них сестер Шмелевых и заметил гениальный Эльдар Рязанов.Фильм "Карнавальная ночь" стал уже второй работой артисток в кино, но именно благодаря ему их жизнь кардинально изменилась. Исполнив роли очаровательных официанток, сестры стали популярными и получили щедрый по тем временам гонорар – по 6 тысяч рублей каждая. Впрочем, это были далеко не все преимущества работы с Рязановым.После выхода картины на экраны Шмелевыми восхищался весь Союз. Они давали много концертов, разъезжали по стране и почти не бывали дома. Несмотря на плотный график, сестры преуспели и в личной жизни. Они стали женами музыкантов, родили замечательных малышей. Казалось, счастье будет длиться вечно, однако на место белой полосы в жизни Валентины, Евгении и Ольги неожиданной пришла черная.Все началось с того, что у Ольги обнаружили опухоль головного мозга. Шмелевы с трудом собрали нужную сумму на операцию, болезнь отступила, но оставила после себя серьезные последствия. Последние годы женщина передвигается только с помощью ходунков и почти не выбирается из дома.Пока младшая из сестер восстанавливалась после операции, в семье произошла первая трагедия. Ее сын связался с плохой компанией и погиб от передозировки наркотиками. Через несколько месяцев дочь средней сестры, Евгении, разбилась на мотоцикле, а потом в результате отравления скончался сын Валентины. Ужаса трагедии добавляет удивительно совпадение: все наследники артисток ушли из жизни в возрасте 30 лет.Пережив вместе множество испытаний, знаменитые сестры остались по-прежнему дружны. Сейчас Валентине 91 год, а Евгении и Ольге – 89 и 86 лет. Шмелевы живут на пенсию, которую с трудом хватает на все необходимое, собираются вместе по несколько раз в неделю, а под Новый год неизменно пересматривают "Карнавальную ночь", вспоминая молодость.Единственным утешением для лишившихся детей пенсионерок остается Галина – дочь Валентины. Наследница старшей из сестер работает воспитательницей, одна ухаживает за родственницами и каждую из них считает своей мамой.