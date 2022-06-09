Мэр Сергей Собянин анонсировал прямые выплаты, гранты, компенсации и другие меры поддержки московской киноиндустрии. Градоначальник напомнил, что в этой сфере заняты около 19 тысяч человек.

Мэр Сергей Собянин анонсировал прямые выплаты, гранты, компенсации и другие меры поддержки московской киноиндустрии. Градоначальник напомнил, что в этой сфере заняты около 19 тысяч человек.По словам Собянина, в Москве снимается порядка 90% отечественных картин, работает более 650 кинозалов. Из-за пандемии коронавируса кинопрокат почти два года работал в полсилы, отметил мэр."Однако пережив пандемию, прокатчики столкнулись с новым вызовом. Иностранные компании отказались от российских премьер, что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия или, во всяком случае, значительного сокращения масштабов работы", – написал Собянин.Он подчеркнул, что Москва не может допустить развитие событий по негативному сценарию, лишить миллионы горожан привычного досуга и оставить без работы тысячи людей. Столица поможет кинотеатрам пережить непростые времена."Серьезно увеличим действующие городские меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять нишу, освободившуюся после ухода западного кино", – сообщил мэр.Киносети получат прямые выплаты из городского бюджета на компенсацию всех затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных с 1 января по 31 мая 2022 года. Также город компенсирует прокатчикам до половины затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, понесенных начиная с 1 июня текущего года. Объем поддержки – до 50 миллионов рублей на одну киносеть.Москва выделит гранты на продвижение российского кино, частично компенсирует расходы на проведение киносъемок на улицах и площадях столицы. "Гранты компенсируют до 25% затрат на аренду городских площадок (объектов культуры и транспорта, памятников архитектуры и т.п.), используемых для проведения съёмок. На эти цели из бюджета города выделено 300 миллионов рублей", – уточнил Собянин.Столица увеличит размер грантов на проведение съемок в городе и создание образа Москвы в кино. Впервые выплаты распространятся на компании, чьи фильмы идут по ТВ или в онлайн-кинотеатрах."Также впервые финансовую поддержку смогут получить кинопроизводители, ведущие съемки в павильонах киноконцерна "Мосфильм" и Киностудии Горького, а также в городском кинопарке вблизи деревни Юрово", – сообщил мэр.Сейчас в кинопарке ведется благоустройство. Собянин пообещал выделить гранты по 10 миллионов рублей первым пяти компаниям, которые проведут съемки в городском кинопарке."Поддержка федеральных и городских властей поможет киноиндустрии сохранить базовую инфраструктуру и получить дополнительные ресурсы для производства новых фильмов. И тогда в скором времени мы снова увидим интересные премьеры и полные залы в кинотеатрах Москвы", – заключил Собянин.Ранее мэр о создании кинематографического квартала в районе Раменки.