Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы строят с 2019 года.

Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы строят с 2019 года.Московский скоростной диаметр (МСД) – один из крупнейших транспортных проектов России. Строительство магистрали идет по плану. Ее запуск сопоставим с открытием МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК). Трасса, протяженностью 68 километров, свяжет крупнейшие вылетные магистрали и позволит проехать через весь город с юга на север всего за 40 минут.Частью МСД станет ЮВХ, которая в данный момент строится. Она свяжет северные, восточные и южные районы столицы. Участок от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы – один из самых сложных в плане строительства. Накануне его осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин."На этом участке три развязки, которые интегрируют Курьяновскую набережную, Каширское шоссе, Каспийскую улицу. Этот проект должен быть реализован до конца 2023 года, как и, собственно, строительство всей Юго-Восточной хорды", – рассказал градоначальник.Этот участок ЮВХ на данный момент готов на 45%. Смонтировано 20 тысяч тонн металла из запланированных 24 тысяч тонн.Участок начали строить три года назад. 2,5-километровая шестиполосная трасса длиной около 2,5 километра возьмет свое начало в районе Курьяновского бульвара, пройдет вдоль путей второго Московского центрального диаметра (МЦД-2), пересечет Каширское шоссе и Южную рокаду и выйдет на Кантемировскую улицу.Также будут построены мост через Москву-реку и семь эстакад общей протяженностью 4,4 километра (две эстакады основного хода и пять эстакад — съездов на Каширское шоссе и Курьяновскую набережную). А в районе примыкания к Каширскому шоссе построят дополнительные съезды с ЮВХ на прилегающие дороги, общая протяженность которых составит шесть километров.Кроме того, в планах – реконструкция Каспийской улицы на участке от Каширского шоссе до улицы Медиков, Проектируемого проезда № 4386 и Проектируемого проезда № 4293. Там сделают по две полосы движения в каждом направлении. А еще в районе дома 57 на Каширском шоссе появится подземный пешеходный переход.Конечно же, прилегающая территорию на данном участке ЮВХ обязательно благоустроят. Там появится 8,7 гектара газонов, высадят 325 деревьев и почти 2,9 тысячи кустарников.