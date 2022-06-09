Два автомобиля столкнулись на ФАД М-7 в Киржачском районе вечером 8 июня. Спасатели деблокировали пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла около 18:00. У

Два автомобиля столкнулись на ФАД М-7 в Киржачском районе вечером 8 июня. Спасатели деблокировали пострадавших, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Авария произошла около 18:00. У поворота на СНТ «Костершево» столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадало несколько человек. На место незамедлительно выехали скорая, ГИБДД и спасатели. Информация о пострадавших уточняется. ГИБДД установит причину аварии.