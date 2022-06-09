На станции метро Парк Победы якобы обнаружили подозрительный предмет.

На станции метро "Парк Победы" якобы обнаружили подозрительный предмет.В четверг, 9 июня, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Москве территория возле станции метро "Парк Победы" оцеплена из-за обнаруженного подозрительного предмета. Якобы там могло находиться взрывное устройство, и на месте вели работу саперы.Как сообщили в Департаменте транспорта Москвы, станции "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Солнцевской линий метро работают в штатном режиме. Угрозы пассажирам нет, отметили в пресс-службе.