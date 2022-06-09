Владимиру Лебедеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Во Владимире бывшего гендиректора КЭМЗа отпустили из-под домашнего ареста. Октябрьский районный суд отклонил ходатайство следователя о продлении меры пресечения.Срок ограничений истекает 12 июня. После изучения материалов дела, судья пришел к выводу, что обстоятельства изменились. В результате он постановил снять домашний арест. Владимиру Лебедеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Напомним, что мужчина в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, будучи руководителем АО «Ковровский электромеханический завод» в апреле 2018 года он заключил с коммерческой фирмой договор на поставку производимых заводом тракторов. Вдобавок предоставил контрагенту необоснованные льготы по реализации продукции предприятия. В результате машины продавались по заниженной цене. Убытки, принесённые решениями директора, оценили в 30,5 млн рублей. Максимальное наказание - до 10 лет колонии.Ранее сообщалось, что сам фигурантДобавим, что после возбуждения уголовного дела местный политсовет «Единой России» приостановил его членство в партии.