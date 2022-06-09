Владельцы объекта культурного наследия согласовали комплексную реконструкцию сооружения.

Во Владимире собственники на Большой Московской разработали проект реконструкции здания. Об этом рассказали в горадминистрации.Постройка принадлежит трём физическим лицам. Им выдано предписание о ремонте. Владельцы объекта культурного наследия согласовали комплексную реставрацию сооружения. Сейчас они находятся в стадии заключения договора на реставрацию со специализированной компанией, у которой есть лицензия на выполнение данного вида работ.Ранее в соцсетях появилось , как от дома отвалилось несколько кирпичей. Куски стены лежали на тротуаре. Видимо, после потепления отслоилась штукатурка. На объекте виднелись трещины, окна - покосились. После нескольких в СМИ здание занавесили баннером.