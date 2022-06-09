Напомним, что отключения для проведения гидравлических испытаний начались в начале мая.

В 411 домах и 49 объектах соцсферы Владимира досрочно включили горячую воду. Об этом рассказали в филиале ПАО «Т Плюс».Водоснабжение в квартирах 92 726 жителей восстановлено раньше запланированного срока благодаря оперативной работе по опрессовке труб и устранению дефектов.Напомним, что отключения для проведения гидравлических испытаний начались в начале мая.По закону максимальный срок перебоев с ресурсом не должен превышать 14 дней, в данном случае он составил в среднем 6 дней.