38-летний мотоциклист погиб в аварии на ФАД М-7 в Киржачском районе вечером 8 июня. Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, виновник ДТП – 36-летний водитель Hyundai

38-летний мотоциклист погиб в аварии на ФАД М-7 в Киржачском районе вечером 8 июня. Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, виновник ДТП – 36-летний водитель Hyundai Porter, не предоставивший преимущества в движении 38-летнему мотоциклисту, ехавшему во встречном направлении. «В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась