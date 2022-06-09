Проводится проверка. Уточняются обстоятельства трагедии.

В Киржачском районе на трассе М-7 после с грузовиком погиб 38-летний мотоциклист. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.По предварительным данным, поворачивая у СНТ «Костершево», «Хендай Портер» не предоставил байкеру преимущество в движении и сбил его. От удара мужчина 1984 года рождения скончался на месте автокатастрофы. Водитель иномарки и его пассажир получили серьёзные травмы. Они оказались зажаты в салоне.На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС, медики и инспекторы ГИБДД. Всего - 9 человек и три единицы техники.«Проводилась деблокировка пострадавших», - в МЧС.Раненых госпитализировали.Проводится проверка. Уточняются обстоятельства трагедии.