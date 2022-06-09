Он сбил байкера в октябре прошлого года.

В Коврове 66-летний пенсионер признан виновным в гибели мотоциклиста в ДТП. Авария произошла 5 октября прошлого года.Сидя за рулем Volkswagen, при повороте налeво он не прeдоставил прeимущество в движeнии двигавшемуся нaвстречу 44-летнему байкеру на Suzuki. Произошло столкновение транспортных средств. Пострадавшего владельца мотоцикла госпитализировали на машине скорой помощи, в которой мужчина скончался по пути в больницу.Водитель иномарки признaл свою вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил его к 1,5 годам колонии условно и на два года лишил прав. В пользу жены погибшего с него взыскали 500 тысяч рублей.