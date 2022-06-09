В Москве уже 10 июня стартуют праздничные мероприятия, несмотря на то, что День России в стране отмечается 12-го. Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии и творческие занятия, концерты классической музыки, посмотреть выступления фольклорных коллективов, а также побывать на кинопоказах.

В Москве уже 10 июня стартуют праздничные мероприятия, несмотря на то, что День России в стране отмечается 12-го. Жители и гости столицы смогут посетить экскурсии и творческие занятия, концерты классической музыки, посмотреть выступления фольклорных коллективов, а также побывать на кинопоказах.Свыше 120 мероприятий подготовили городские культурные центры: например, музеи, библиотеки, сети кинотеатров "Москино". Подробная информация о событиях и расписание опубликованы на сайте в разделе "Афиша".Пятница, 10 июняВ 15:00 в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова начинается концерт классической музыки (Сущевская улица, 14). Желающие смогут послушать произведения для скрипки и фортепиано русских и зарубежных композиторов. Чтобы попасть на бесплатный концерт, необходимо .В этот же день в 12:00 в библиотеке №97 (Новокосинская улица, 15к3) состоится занятие "Народное творчество. Тряпичная кукла". Пришедшие познакомятся с искусством изготовления традиционных русских кукол, попробуют сделать игрушку (ее можно будет забрать с собой). Для посещения бесплатного урока предварительная регистрация не нужна.В библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева (Бобров переулок, 6с1) в 12:00 для желающих старше 12 лет проведут экскурсию "Уголок московского Парнаса" – расскажут про известных литераторов, творчество которых было связано с историей Мясницкой улицы. В этом случае необходима заранее.В 18:00 в культурном центре "Зодчие" (Партизанская улица, 23) начнется бесплатный концерт, посвященный танцевальным традициям разных регионов России. Посещение без регистрации.В Галерее Ильи Глазунова (улица Волхонка, 13с2) подготовили экспозицию "Музей сословий России". Чтобы принять участие в бесплатной экскурсии (начнется в 12:00 и 17:00), необходимо заранее зарегистрироваться на .Воскресенье, 12 июняМемориальный музей А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, 11) приглашает на пешеходную экскурсию "Скрябинский Арбат", которая начнется в 13:00. Для участия необходимо приобрести билеты в кассе. Подробнее об условиях – на .В 15:00 запланирована еще одна экскурсия – "История России в лицах". Ее организует Галерея Александра Шилова. Во время экскурсии расскажут о людях, которые внесли вклад в развитие страны. Присоединиться можно бесплатно, предварительно позвонив по телефону: +7 495 697-73-10.В Музее космонавтики (проспект Мира, 111) в 15:00 начнется бесплатная лекция, во время которой участникам старше 12 лет расскажут об истории освоения космоса. В предварительной регистрации нет необходимости.Культурный центр "Загорье" (Загорьевская улица, 1к1) ждет к 17:00 всех желающих на литературно-музыкальный вечер "Тебе, Россия, честь и слава!". Бесплатный концерт рассчитан на зрителей старше шести лет. Заранее регистрироваться на мероприятие не нужно.В культурном центре "Лидер" (Лермонтовский проспект, 2к2) воспитанники творческих коллективов на концерте патриотической песни "Россия, вперед!" исполнят композиции о Родине. Пришедшие смогут принять участие в разнообразных мастер-классах. Регистрация открыта на сайте .Кинотеатры сети "Москино" в День России покажут "Гусарскую балладу" Эльдара Рязанова и две части киноцикла Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" и "Новые приключения неуловимых". Посмотреть киноленты можно в шести кинотеатрах: "Березке", "Вымпеле", "Сатурне", "Спутнике", "Искре" и "Туле". Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте .