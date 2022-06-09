Её выставят 9 июня.

В суздальском Кремле 9 июня выставят тактильную бронзовую модель «Ансамбль Рождественского собора и Архиерейского дома». Рядом с ней будет установлено описание со шрифтом Брайля, из которого слабовидящие смогут узнать о местных достопримечательностях.Идея направлена на создание доступной среды и развитии инклюзии в сфере культуры. Благодаря задумке памятники архитектуры станут доступнее для людей с ОВЗ. Второй макет появится во Владимире, где разместят уменьшенную копию Успенского собора.Напомним, что 2021 году во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике появилась тактильная экспозиция «Белокаменная резьба в соборах древней Руси».