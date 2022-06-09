Октябрьский райсуд Владимира не стал продлевать домашний арест бывшему гендиректору «Ковровского электромеханического завода» Владимиру Лебедеву. Постановлением суда 8 июня Лебедев

Октябрьский райсуд Владимира не стал продлевать домашний арест бывшему гендиректору «Ковровского электромеханического завода» Владимиру Лебедеву. Постановлением суда 8 июня Лебедев вышел на свободу под подписку о запрете некоторых действий. «Суд пришел к выводу, что обстоятельства, учтенные ранее при избрании и последующем продлении в отношении Лебедева В.В. срока домашнего ареста, изменились», – сообщили пресс-службе суда. В