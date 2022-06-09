Студенты ВлГУ разработали технологию производства бетона из конопли. Материал экологически-чистый, обладает высокой теплопроводностью и подходит как для утепления, так и строительства

Студенты ВлГУ разработали технологию производства бетона из конопли. Материал экологически-чистый, обладает высокой теплопроводностью и подходит как для утепления, так и строительства домов. Используются отходы растений, а именно костра конопли. Илья Капуш, студент кафедры строительного производства На столе уже представлены готовые изделия и материалы из костротехнической конопли. Здесь мы видим формы, опалубки, куда заливается данный бетон,