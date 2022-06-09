Сумма санкций составила 24 тысячи рублей.

Во Владимире гипермаркет «Лента» дважды оштрафовали за хранение опасных овощей и фруктов. Решения приняты после внеплановых проверок Россельхознадзора.По результатам рейдов, состоявшихся осенью прошлого года, ведомство выдало компании предписания. Однако магазин не устранил выявленные нарушения.«Не произведено обследование склада, используемого для хранения и реализации подкарантинной продукции с целью выявления карантинных объектов. Документы, подтверждающие фитосанитарное состояние подкарантинного объекта, отсутствуют», - пришли к выводу специалисты.Лишь в январе складское помещение освидетельствовала лаборатория ФГБУ «ЦНМВЛ», которая не выявила карантинных организмов.Однако протоколы на организацию все-таки составили. Материалы административных дел направили в мировой суд. В результате «Ленту» оштрафовали на 10 и 12 тысяч рублей.