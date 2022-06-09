Деньги взыщут с депздрава.

Во Владимире прокурор взыскал с депздрава 300 тысяч рублей, которые онкобольной потратил на своё лечение. Мужчине не выдавались жизненно важные лекарства, и он приобретал их за свой счёт.«Установлено, что заявитель болен раком и имеет инвалидность. Из-за отсутствия льготных препаратов, чтобы не прерывать курс терапии, владимирец приобретал медикаменты на свои кровные», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор подал иск в суд. Благодаря его вмешательству пациент обеспечен необходимым препаратом, а затраченные средства ему возмещены.