Следком возбудил уголовное дело в отношении 37-летней сотрудницы владимирского отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении 290 тысяч рублей. По версии следствия, с августа по

Следком возбудил уголовное дело в отношении 37-летней сотрудницы владимирского отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении 290 тысяч рублей. По версии следствия, с августа по сентябрь 2021 года оператор связи присвоила себе 290 тысяч рублей клиентов отделения. Ее будут судить по статье о хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (ч.