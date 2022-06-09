Выяснилось, что женщина не предоставила уведомление об отсутствии сделок за 2021 год.

В Кольчугинском районе депутата лишили мандата в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Ведомство проверило народных избранников СНД Флорищинского сельского поселения. Выяснилось, что одна из них не предоставила уведомление об отсутствии сделок за 2021 год.«Нарушения стали основанием для внесения представления о прекращении полномочий», - добавили в прокуратуре.В результате сельсовет лишил женщину своего поста.