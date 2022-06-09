С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151986 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 июня выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё четыре жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, по 1 – в Александровском, Меленковском и Юрьеве-Польском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 151986 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41299 заболевших во Владимире, 17922 - в Ковровском районе и 16791 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.