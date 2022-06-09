Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» в партнерстве с компанией «Технологии развития» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С 6 июня во Владимирской области открывается прием заявок на бесплатное участие в бизнес-акселераторе «Капитаны»* для малого и среднего предпринимательства региона.Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» в партнерстве с компанией «Технологии развития» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Программа акселератора «Капитаны» нацелена на развитие существующих предпринимательских инициатив. На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано более 30000 индивидуальных предпринимателей, более 15000 организаций различных сфер и направлений. По статистике 7 из 10 предприятий завершают свою деятельность уже через год после открытия. Среди причин бизнес-неудач: отсутствие стратегического взгляда на бизнес, отсутствие финансовой поддержки, неумение использовать возможности господдержки и свободных рынков.Участие в программе позволит руководителям малого и среднего бизнеса Владимирской области в сжатые сроки получить практические навыки для успешного управления бизнесом, внедрить инструменты, повышающие эффективность своего дела, использовать знания, опыт и экспертизу бизнес-наставников для расширения рынка и грамотного подхода к возможностям государственной поддержки.Основные мероприятия акселератора пройдут 7-8 июля, за этот период участники пройдут специальное обучение, вместе с наставниками проработают возможности масштабирования бизнеса, а также смогут привлечь дополнительное финансирование на развитие действующих и новых направлений собственного дела.Подать заявку на участие в акселераторе можно по ссылке: . Получить подробную информацию по вопросам участия можно, воспользовавшись контактами организаторов: , 8 (800) 550-57-90.* Акселератор «Капитаны: бизнес быстрого реагирования» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Автором и владельцем программы является федеральная компания «Технологии развития» — экспертная и консалтинговая организация, поставщик решений по планированию и проведению изменений для повышения эффективности управления на основе методик управления организационными изменениями (change management). Сайт:Организатор программы — Государственное автономное учреждение Владимирской области «Бизнес-инкубатор».