Депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили дату выборов губернатора. Главе региона будут выбирать 11 сентября. Дата была известна заранее, но на сегодняшнем собрании

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области утвердили дату выборов губернатора. Главе региона будут выбирать 11 сентября. Дата была известна заранее, но на сегодняшнем собрании было необходимо ее утвердить. Все 26 собравшихся депутатов проголосовали за 11 сентября. Семеро поддержали заочно. На заседании также обсудили вопрос добора депутатов в ЗС, где сейчас есть два свободных места. Председатель Заксобрания