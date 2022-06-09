За последние сутки во Владимирской области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 7 человек. Это на 7 больше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 19 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 больше, чем накануне. Госпитализировано 7 человек. Это на 7 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 986. В лидерах по приросту Владимир и Гусь-Хрустальный – 6 заболевших за сутки. На втором месте расположился