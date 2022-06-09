Все собравшиеся народные избранники, 26 человек, проголосовали «за». Семеро поддержали инициативу заочно.

Выборы губернатора Владимирской области назначены на 11 сентября 2022 года. Решение приняли депутаты Законодательного собрания, которые определили дату на внеочередном заседании.Решение парламентариев ожидаемо, ведь по календарю именно 11 сентября - единый день голосования. Все собравшиеся народные избранники, 26 человек, проголосовали «за». Семеро поддержали инициативу заочно.Ранее сообщалось, что . Практика трёхдневного волеизъявления граждан, видимо, ушла вместе с коронавирусом.