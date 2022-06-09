Голосование по выбору губернатора Владимирской области пройдет в воскресенье 11 сентября этого года. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. С

Голосование по выбору губернатора Владимирской области пройдет в воскресенье 11 сентября этого года. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. С докладом проекта назначения досрочных выборов главы региона перед депутатами выступил вице-спикер областного парламента Роман Кавинов. Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания области Выборы губернатора Владимирской области назначаются постановлением Законодательного собрания Владимирской области. Проектом постановления предлагается