Голосование по выбору губернатора Владимирской области пройдет в воскресенье 11 сентября этого года. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. С
<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2022-zaksobranie-utverdilo-datu-vyborov-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Заксобрание утвердило дату выборов губернатора Владимирской области</a> - Голосование по выбору губернатора Владимирской области пройдет в воскресенье 11 сентября этого года. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. С
[url=https://33live.ru/novosti/09-06-2022-zaksobranie-utverdilo-datu-vyborov-gubernatora-vladimirskoj-oblasti.html]Заксобрание утвердило дату выборов губернатора Владимирской области[/url] - Голосование по выбору губернатора Владимирской области пройдет в воскресенье 11 сентября этого года. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания. С