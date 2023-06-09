180 предприятий Владимирской области готовы трудоустроить школьников этим летом. Летние каникулы...

180 предприятий Владимирской области готовы трудоустроить школьников этим летом.Летние каникулы как старт для профессионального роста. Этим летом трудоустроить школьников готовы 180 предприятий Владимирской области. Вакансий для подростков- почти 2 тысячи. Где готовы принять юных сотрудников? Об опыте Радужного расскажет Ольга Яцык.- В документе ищу эту недогрузку и сравниваю вот эти показатели вот с этими.Уже второе лето десятиклассник Виталий проводит не на пляже, а в стенах отдела главного конструктора. По соседству - сверстница Женя. Она занимается чертежами. Ребятам удалось попробовать свои силы на производстве. Виталий интересуется техническими науками, поэтому трудится помощником инженера-программиста.Виталий Андреев, помощник инженера-программиста:- Есть вот такая подработка помощника инженера-программиста. Я хочу заниматься программированием и я решил: почему бы не попробовать свои силы? В мои обязанности входит сравнить показатели с установки с показателями, которые у меня есть в документах.Виталий-один из 110-ти школьников Радужного, которые пошли на предприятия города. Рабочие места есть и в образовательных учреждениях.Татьяна Путилова - начальник управления образования г. Радужный:- Это "Радугаэнерго".- "Орион Р", "Электон" и МКУ "Дорожник".- Из 110 детей у нас значительная доля тех ребят, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это ребята, состоящие на разных видах учёта.Из 30 ребят 25 - трудоустроены. Профиль этого предприятия- машиностроение. Кроме бюджетных средств используют собственные. Лишь бы ребята приходили. Даниилу - 15. Он уже во второй раз участвует в программе и занимается ламинацией шин.Даниил Хватков, участник программы:- На самом деле это даёт мне опыт работы и приучает к субординации, наверное.Дефицит рабочих специальностей сейчас колоссальный, говорит Игорь Стебельский. Из 15-ти молодых сотрудников надеется взрастить будущих профессионалов.Игорь Стебельский, исполнительный директор предприятия:- В любом случае они узнают что-то новое. Они понимают, что ничего из ниоткуда не берётся, а создаётся, производится, собирается, делается. То есть, если даже они будут работать не здесь, а на другом предприятии, всё-равно это будет польза.- Люди с радостью передают опыт, наставничество у нас приветствуется.Таким наставником для 14-летней Кати является Вера Иванцова - архивариус. Делится всеми премудростями профессии.Вера Иванцова, архивариус:- Катя прекрасный работник. Всё понимает, с ходу всё схватывает.Кроме офисной работы подростки занимаются уборкой города. У памятника основателям Радужного высаживают цветы и убирают сорняки. Ребята получают не только трудовой опыт.Алексей Петров, участник программы:- С некоторыми людьми я был незнаком, а познакомился. Теперь начали дружить, гулять.Общее число вакансий для подростков в масштабах региона- около 2 тысяч. Ребят ждут на 180 предприятиях региона.Ольга Яцык, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".