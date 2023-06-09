55-летнюю поджигательницу военкомата во Владимире заключили под стражу. Сегодня Ленинский районный...

55-летнюю поджигательницу военкомата во Владимире заключили под стражу.Сегодня Ленинский районный суд Владимира избрал меру пресечения жительнице областного центра, которая атаковала Ленинский военкомат на улице Стрелецкой.Напомним, в среду утром пятидесятипятилетняя женщина подъехала к зданию военкомата на своей машине и бросила в ворота три бутылки с зажигательной смесью. По одной из версий, к этому поступку ее подтолкнули телефонные мошенники, которые оформили кредиты на имя женщины. Сегодня суд отправил 55-летнюю поджигательницу в следственный изолятор на 2 месяца.